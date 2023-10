Ohrfeige in Stau auf A5 bei Alsbach-Hähnlein - Polizei sucht Zeugen

Nach einer Körperverletzung im Stau auf der A5 in Höhe der Raststätte Alsbach bei Alsbach-Hähnlein (Darmstadt-Dieburg) sucht die Polizei Zeugen.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war es zunächst zwischen zwei Autofahrern zu einem Wortgefecht gekommen. Anschließend stieg der Fahrer eines Kleintransporters aus und ohrfeigte seinen Rivalen. Die Tat ereignete sich am 25. September in Fahrtrichtung Heidelberg.