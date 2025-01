Ortungsgerät überführt Rad-Diebe in Kassel

Ein verstecktes Ortungsgerät an einem E-Bike hat am Mittwoch zwei Fahrraddiebe in Kassel überführt.

Veröffentlicht am 30.01.25 um 17:08 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Laut einer Mitteilung der Polizei erwischten die Beamten die beiden 63 und 36 Jahre Männer beim Versuch, das gestohlene Rad an Passanten zu verkaufen. Beide wurden festgenommen, der bestohlene 22-Jährige bekam sein Pedelec zurück.