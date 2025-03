Schüler angesprochen - Festnahme

Weil er wiederholt Kinder in Linienbussen in Osthessen in verdächtiger Weise angesprochen hatte, hat die Polizei einen 30-Jährigen vorübergehend festgenommen.

Der Mann zeigte Kindern am Donnerstag in einem Bus von Jossgrund nach Bad Orb (Main-Kinzig) suspekte Textnachrichten auf seinem Handy. Stunden später tat er es erneut zwischen Steinau und Schlüchtern. Die Kinder reagierten laut Polizei jeweils richtig: Sie meldeten den Vorfall dem Busfahrer und stiegen aus. Die Polizei ermittelte aufgrund der Personenbeschreibung, um wen es sich handelte. Beamte warnten den Mann am Freitag per Gefährderansprache vor weiteren Taten und durchsuchten seine Wohnung. Darüber hinaus warnt sie all diejenigen, die etwa über Social Media von dem Fall erfuhren, davor, mögliche Unwahrheiten über den Mann zu verbreiten. Auch soll niemand auf eigenen Faust nach ihm fahnden.