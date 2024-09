Kriminalpolizei ermittelt Schwerverletzter Mann in Frankfurt gestorben

Einen schwer verletzten Mann haben Passanten am Freitagabend in der Nähe des Frankfurter Ostparks gefunden. Inzwischen ist der Mann gestorben, die Polizei ermittelt am Tatort.

Die Polizei sperrte den Fundort in der Ostparkstraße ab. Bild © 5vision.news

Der 43-Jährige sei den Zeugen am Freitagabend gegen 21.45 Uhr in der Ostparkstraße aufgefallen, teilte ein Sprecher der Frankfurter Polizei am Samstag mit. Sie hätten den Notruf alarmiert, da der Mann blutende Verletzungen aufgewiesen habe. Diesen sei er später im Krankenhaus erlegen. Audiobeitrag Bild © 5vision.news | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um herauszufinden, ob der Mann getötet wurde. Die Beamten gehen derzeit davon aus, dass sich der Mann zuvor in einem nahegelegenen Obdachlosenheim aufhielt. Die Hintergründe sind bislang unklar. Auch über die Art der Verletzungen gab die Polizei keine weiteren Details bekannt. Die Leiche des Mannes soll obduziert werden. Mit Ergebnissen ist frühestens am Sonntag zu rechnen. Die Polizei sucht Zeugen.