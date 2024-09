Einen schwer verletzten Mann haben Passanten in der Nähe des Frankfurter Ostparks gefunden. Er starb wenig später. Die Polizei schließt ein Verbrechen nicht aus.

Der 43-Jährige war Zeugen am Freitagabend gegen 21.45 Uhr in der Ostparkstraße aufgefallen. Das teilte ein Sprecher der Frankfurter Polizei am Samstag mit. Sie hätten den Notruf alarmiert, da der Mann blutende Verletzungen aufgewiesen habe. Diesen erlag er trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch vor Ort, wie die Beamten am Dienstag erklärten.

Einer Mitteilung zufolge schließen die Ermittler ein Verbrechen nicht aus. Zur Art der Verletzungen machten sie weiter keine näheren Angaben. Die Leiche des Mannes sollte obduziert werden.

Die Beamten hoffen auf Hinweise von Zeugen, um in dem Fall voranzukommen. Sie gingen nach früheren Angaben davon aus, dass sich der Mann zuvor in einem nahegelegenen Obdachlosenheim aufgehalten habe.