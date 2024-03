Ein vermeintlicher Millionär aus Dubai, eine vorgetäuschte Autopanne und eine folgenschwere Flucht: Bei dem Versuch auf der A3 bei Frankfurt an das Geld einer Frau zu kommen, haben Täter einen Mann angefahren.

Eine 40 Jahre alte Autofahrerin fuhr am Mittwochnachmittag von der A3 kommend an der Anschlussstelle Offenbach-Süd in Richtung Frankfurt-Sachsenhausen, als sie ein mitten auf der Fahrbahn stehender schwarzer Audi zu einer Vollbremsung zwang. Um dem mutmaßlichen Pannenfahrzeug auszuweichen, sei sie auf den Fahrbahnrand ausgewichen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der Fahrer des Audis habe sich ihr anschließend in gebrochenem Englisch als Millionär aus Dubai vorgestellt. Der Tank seines Autos sei leer, seine Kreditkarte habe er verloren. Er habe die Frau um Bargeld für Benzin gebeten und ihr im Gegenzug zwei Ringe angeboten.

Mann bei Flucht verletzt

Nach Angaben der Polizei war die Autofahrerin misstrauisch und holte sich Unterstützung eines vorbeifahrenden Autofahrers - zufälligerweise ein Mitarbeiter einer Polizeibehörde. Als der 41-Jährige aus seinem Wagen stieg, eilte der "Millionär" zu seinem Auto zurück.

Sein Mitfahrer beschleunigte das Fahrzeug und rammte den Mann, der gegen das Auto der Frau geschleudert und dabei am Arm verletzt wurde. Die Suche nach den zwei Flüchtigen verlief zunächst erfolglos. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

