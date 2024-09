Spaziergänger haben auf einem Waldweg in Lampertheim eine Leiche gefunden. Laut Polizei gibt es Spuren, die auf einen gewaltsamen Tod der Frau hindeuten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Veröffentlicht am 16.09.24 um 18:01 Uhr

Wie die Polizei am Montagabend mitteilte, haben Passanten die leblose Frau am Montag gegen 11.45 Uhr auf einem Weg im Lampertheimer Wald (Bergstraße) gefunden und die Polizei alarmiert. Die Beamten stellten demnach Spuren an der Frau fest, "die auf einen gewaltsamen Tod hindeuten".

Der Fundort der Leiche sei weiträumig abgesperrt worden, Spuren gesichert und erste Zeugen befragt worden.

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Polizei ermitteln. Nähere Details könnten aufgrund der laufenden Ermittlungen noch nicht gemacht werden, hieß es.