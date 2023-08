Wer Sternschnuppen am hessischen Himmel sehen will, hat an diesem Wochenende besonders gute Chancen. Die "Sternschnuppennacht" steht bevor. Wo kann man die Perseiden am besten sehen? Wie wird das Wetter? Fragen und Antworten.

Für Sternschnuppen-Fans ist es jedes Jahr ein Highlight: Die "Sternschnuppennacht", in der der Meteorstrom der Perseiden seinen Höhepunkt erreicht und hunderte gleißende Lichtpunkte über den Himmel ziehen. Wann, wo und wie Sie dieses Spektakel in diesem Jahr in Hessen am besten beobachten können, erfahren Sie hier.

Was genau sind die Perseiden?

Bei den Perseiden handelt es sich um einen Meteorstrom, der jedes Jahr im Sommer zu beobachten ist. "Im Prinzip geht es um kleine Staubteilchen - Bruchstücke eines Kometen", erklärt hr-Wetterexperte Tim Staeger. Einmal im Jahr nähert sich die Erde der Region im All an, in der diese Staubteilchen liegen.



"Wenn die mit Geschwindigkeiten von bis zu 200.000 Kilometern pro Stunde in die Erdatmosphäre gelangen, verglühen sie - das ergibt dann die Sternschnuppen", erklärt Staeger. Sie sind ungefährlich, aber spektakulär anzuschauen. Zur Hochphase der Perseiden am 12. und 13. August sind bis zu 100 solcher Sternschnuppen pro Stunde zu beobachten.

Bild © hr

Wann ist die "Sternschnuppennacht" 2023?

Der Höhepunkt des berühmten Sternschnuppen-Regens der Perseiden wird am 12. und 13. August erwartet.



Seit dem 17. Juli sind die Perseiden sichtbar, allerdings deutlich schwächer als zur Hochphase Mitte August. "Da braucht man schon sehr gute Bedingungen, um hier und da eine Sternschnuppe zu sehen", sagt hr-Meteorologe Tim Staeger. Das bedeutet konkret: Dunkle Umgebung, klarer Himmel und wenig Dunst. Das Zeitfenster, um die Sternschnuppen zu beobachten, schließt sich dann am 24. August.

Wo kann man die Perseiden in Hessen beobachten?

hr-Meteorologe Tim Staeger empfiehlt, besonders dunkle Orte in Hessen aufzusuchen: "Bergkuppen abseits von Ortschaften sind ideal." Besonders eignen sich seiner Einschätzung nach Mittelgebirge wie Rhön, Vogelsberg und Taunus. Auch in Nordhessen rund um den Hohen Meißner oder im Upland könne man die Sternschnuppen gut beobachten.

"Die größten Chancen hat man abseits der Städte und an möglichst hohen Orten, damit die Lichtverschmutzung nicht da ist", erklärt hr-Wetterexpertin Pila Bossmann

Sternschnuppen am Nachthimmel. Bild © picture-alliance/dpa

Wie lassen sich die Sternschnuppen am besten betrachten?

Rund um den Höhepunkt des Perseidenschauers am 12. und 13. August lassen sich die Sternschnuppen einfach mit bloßem Auge beobachten. Bereits ab Mitte Juli sind einzelne Sternschnuppen zu sehen. hr-Meteorologe Tim Staeger empfiehlt für diesen Zeitraum ein Fernglas, weil es das schwache Licht der Sternschnuppen verstärkt - auch wenn damit die schnellen Objekte nur schwierig einzufangen sind.



Der hr-Wetterexperte rät, in der zweiten Nachthälfte kurz vor der Morgendämmerung nach den Sternschnuppen zu schauen. "Dann ist die Erde in einer Position, in der die Staubteilchen direkt auf einen zukommen", erklärt Staeger. Nötig ist auch etwas Geduld: "Man kann nicht erwarten, dass man schnell mal zum Himmel schaut und sofort Sternschnupppen sieht", sagt der Meteorologe. "Man muss sich ein bisschen Zeit nehmen."

Wie sind die Wetterbedingungen zum Perseiden-Beobachten?

Wie gut sich das Maximum des Perseidenschauers in der Nacht zum Sonntag beobachten lässt, hängt stark von der aktuellen Wetterlage ab. Von den britischen Inseln haben sich ausgerechnet zum Wochenende, wenn der Höhepunkt des Perseidenschauers erwartet wird, wieder die Ausläufer eines Tiefs angenähert, wie hr-Meteorologin Pila Bossmann dazu sagt.



Die Folge: Schauer und Gewitter werden voraussichtlich tagsüber auftreten - in der Nacht aber nur vereinzelt. Neben größeren Wolken soll es klare Abschnitte geben. "Es gibt immer mal wieder größere Wolkenlücken, wodurch wahrscheinlich Sternschnuppen zu sehen sind. Ein komplett freier Himmel wird eher die Ausnahme sein", erklärt Bossmann. Das Maximum an Sternschnuppen soll Sonntag früh etwa gegen 3 Uhr zu beobachten sein.