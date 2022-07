Der Physiker Sigurd Hofmann, der mehrere chemische Elemente entdeckt hatte, ist tot. Er starb bereits am 17. Juni im Alter von 78 Jahren.

Das teilte das GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt am Donnerstag mit. Der 1944 in Böhmisch-Kamnitz geborene Forscher sei nach dem Krieg nach Südhessen gekommen und habe in Darmstadt studiert und promoviert.

Er sei fast 50 Jahre beim Helmholtzzentrum tätig gewesen. Als Leiter des Forschungsbereichs "Schwere Elemente" habe er drei Elemente entdeckt und an der Erforschung drei weiterer mitgewirkt.