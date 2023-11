Piloten aus Fritzlar mit Kampfhubschrauber in Frankreich abgestürzt

Bei einem Übungsflug in Frankreich ist ein Militärhubschrauber vom Typ Tiger abgestürzt. An Bord waren zwei Piloten aus Nordhessen. Sie hatten Glück im Unglück.

Die Maschine war am Mittwoch während eines Ausbildungsflugs in eine Hochspannungsleitung geraten, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtete. Der deutsche Kampfhubschrauber vom Typ Tiger sei am französischen Militärstandort Le Luc gestartet und gegen 15 Uhr etwa 80 Kilometer nordwestlich davon verunglückt.

An Bord waren zwei Piloten. Bei ihnen handelt es sich nach Angaben eines Presseoffiziers der Bundeswehr um zwei Soldaten aus Fritzlar. Zuerst hatte die HNA darüber berichtet.

Beide Piloten unverletzt

Ein Sprecher des Heeres sagte, bei dem Aufprall am Boden seien beide Piloten nach einer ersten Untersuchung unverletzt geblieben und hätten die Maschine selbst verlassen können. Der Unfall wird vom General Flugsicherheit der Bundeswehr untersucht.

An dem Militärstandort in Frankreich werden sowohl deutsche, als auch französische Piloten im Umgang mit dem "Tiger" ausgebildet.