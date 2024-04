Nach frostigen Nächten sind für das Wochenende wieder frühlingshafte Temperaturen angekündigt, die bis zum ersten Mai noch weiter ansteigen sollen. Wer sich sonnen möchte, könnte aber enttäuscht werden.

Erst Höchsttemperaturen bis zu 27 Grad, dann wieder Frost und Schnee: Das Aprilwetter in Hessen ist seinem Ruf gerecht geworden - zum Ärger vieler Landwirte, die Frostschäden und damit massive Ernteverluste beklagen. Zum Ende des Monats ist laut hr-Meteorologe Tim Staeger damit aber Schluss: "Die Nächte sind jetzt wieder frostfrei - und bleiben es auch."

Frühlingshaftes Wochenende mit Schauern

Der Freitag sei zunächst ein "Übergangstag" mit bis zu 15 Grad, an dem die Windrichtung von Norden in Richtung Süden drehe. "Die Polarluft, die nach Mitteleuropa kommt, ist damit passé und wir bekommen wieder Luft aus der Mittelmeerregion", so Staeger. Für das Wochenende bedeute das: Überall in Hessen frühlingshafte Temperaturen mit bis zu knapp über 20 Grad – aber auch mit Schauern.

Sommerlicher Feiertag mit Gewittern?

Bis zum Monatsende werde es dann bis zum ersten Mai kontinuierlich wärmer und "fast sommerlich", sagte der Wetterexperte. Zwar werde der Feiertag der voraussichtlich der wärmste Tag der Woche, wie lange die Sonne sich dabei blicken lasse, könne er aber noch abschätzen. "Die Luft aus der Mittelmeerregion bringt auch Feuchtigkeit mit, die ab Mitte der Woche zu Gewittern führen kann."

Also besser keine Outdoor-Unternehmungen für den Feiertag planen? Ganz sicher sei die lokale Gewitter-Prognose noch nicht, betonte Staeger. "Fünf Tage im Voraus ist das noch etwas unscharf, vermutlich werden die Gewitter in Hessen gegen Nachmittag oder Abend beginnen."

Staubige Aussichten auf den Wochenstart

Aber nicht nur Gewitterwolken könnten das Sommerwetter in der kommenden Woche etwas trüben. Mit dem Wind aus Richtung Süden werde voraussichtlich ab Sonntag auch wieder Saharastaub nach Hessen ziehen.

Zuletzt hatte es Ende März und Anfang April gleich zwei Mal in Folge besonders viel Saharastaub gegeben. "Im Jahresverlauf ist das fünf bis zehnmal normal, aber ein drittes Mal in dieser Ausprägung wäre schon bemerkenswert", so der Meteorologe.