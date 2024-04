Menschen im sommerlicher Kleidung sitzen am Mainufer in Frankfurt.

Bis zu 27 Grad am Samstag

Sommer, Sonne und Saharastaub - das alles erwartet uns in Hessen an diesem Wochenende. Am Samstag gilt: Auf jeden Fall raus aus dem Haus - und auf keinen Fall die Zeit mit Fensterputzen vergeuden, denn am Sonntag wird's staubig.

Ab 25 Grad spricht man in Meteorologen-Kreisen von einem Sommertag. Und genau das wird höchstwahrscheinlich dieses Wochenende eintreten - zum ersten Mal in diesem Jahr. "Das ist schon extrem warm für Anfang April, das kommt nur sehr selten vor", sagt hr-Meteorologe Rainer Behrendt. Er geht davon aus, dass diese magische Sommertagsgrenze am Samstag geknackt wird.

Bis zu 27 Grad können die Menschen in Südhessen dann erwarten, aber auch im restlichen Hessen sind sommerliche Temperaturen angekündigt. Mit bis zu zwölf Sonnenstunden rechnet der Meteorologe im Süden. Für den Badesee reicht es vielleicht noch nicht ganz, aber ein Spaziergang zur Eisdiele dürfte mindestens drin sein, und zwar in T-Shirt und kurzer Hose.

Dabei sollte man das Eincremen mit Sonnenschutz nicht vergessen: Ein UV-Index von 4 kann auf der blassen Winterhaut schnell zu Rötungen oder Sonnenbrand führen.

Tief Timea sorgt für Saharastaub

Das Hochdruckgebiet Olli und vor allem Tiefdruckgebiet Timea machen uns dann aber doch einen Strich durch die Rechnung. Ihr Zusammenspiel führe dazu, dass noch am Samstag Winde von südwestlicher Richtung aus Algerien und Marokko über Frankreich bis zu uns nach Hessen kämen. "So gegen Ende des Tages, am späten Nachmittag oder Abend kommt dann auch der Saharastaub." Zuerst im Südwesten, später dann aber auch im Osten und Norden Hessens, wie Behrendt erklärt.

Der Saharastaub legt sich nicht nur auf unseren Fenstern ab, er begünstigt auch Wolken und lässt die Temperaturen am Sonntag sinken. Warm bleibt es aber mit bis zu 24 Grad trotzdem, nur eben nicht so sonnig.

Mit etwas Glück kann es aber auch trotz Saharastaubs noch ganz malerisch werden. "Wenn keine Wolken da sind, wird es dann alles etwas milchiger; der Himmel sieht dann immer so schön blau aus."

Ganz so außergewöhnlich sei das Auftreten von Saharastaub übrigens nicht, so Behrendt. Das habe es schon immer gegeben und die Erscheinung trete auch mehrfach im Jahr auf. Was sich geändert habe, sei die Aufmerksamkeit, die dem Phänomen zuteil komme.

Es bleibt schön in der letzten Osterferienwoche

Auch wenn vorerst nicht mit weiteren Sommertagen von über 25 Grad zu rechnen ist, das schöne Wetter soll laut dem hr-Meteorologen anhalten: "Es geht die nächste Woche relativ warm weiter, einen Kaltlufteinbruch sieht man nirgends kommen." Konkret bedeute das etwa Höchsttemperaturen von 15 bis 20 Grad.

Weniger gute Nachrichten gibt es für Heuschnupfengeplagte: Die Pollenbelastung wird vermutlich relativ hoch, vor allem bei der Birke und der Esche sei mit erhöhten Werten zu rechnen. "Die, die um die Jahreszeit typisch sind, sind schon ziemlich stark vorhanden." Regen könne da helfen. Der werde am ehesten am Sonntag im Nordwesten erwartet, sagt Behrendt. Ansonsten bleibt es wohl trocken in Hessen.

