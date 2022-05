Die Polizei ist am Frankfurter Flughafen am vergangenen Wochenende wegen aggressiven Verhaltens gegen Reisende vorgegangen.

Gegen einen 29-Jährigen, einen 55-Jährigen und einen 47-Jährigen wurden Anzeigen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte erstattet, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte.

Ein 29-Jähriger soll am Samstag in einem Duty-Free-Shop ein Parfüm geklaut und eine Mitarbeiterin mit einem Taschenmesser bedroht haben. Am Sonntag führten Bundespolizisten einen Reisenden aus einem Flugzeug ab. Der 55-Jährige sei betrunken gewesen und habe sich an Bord den Anweisungen des Kabinenpersonals widersetzt, teilte die Polizei mit.

Bereits am Freitag brachten Bundespolizisten einen betrunkenen 47-Jährigen in Handschellen aus einem Flugzeug, nachdem er den Angaben zufolge den Anweisungen des Kabinenpersonals nicht gefolgt war.