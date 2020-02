Ein silberfarbener Kombi war in Volkmarsen in den Rosenmontagszug gefahren.

Polizei: Autofahrer absichtlich in Rosenmontagszug gefahren

Beim Rosenmontagszug in Volkmarsen ist ein Autofahrer in eine Menschenmenge gefahren - laut Polizei mit Absicht. Dutzende Menschen wurden verletzt, einige schwer, unter ihnen auch Kinder. Alle Rosenmontagsumzüge in Hessen wurden abgebrochen.

Der schnelle Überblick:

Auto fährt bei Rosenmontagszug in Volkmarsen in Menschenmenge

Dutzende Verletzte, manche schwerverletzt - auch Kinder

Fahrer festgenommen: 29 Jahre alter Deutscher

Polizei: Fahrer fuhr mit Absicht in Menge

alle Rosenmontagszüge in Hessen abgebrochen

Ein Auto ist am Rosenmontag beim Karnevalsumzug in Volkmarsen (Waldeck-Frankenberg) in eine Menschenmenge gefahren.

Die Polizei sprach gegen 17 Uhr von Dutzenden Verletzten. Ein hr-Reporter vor Ort hatte zunächst mindestens 13 Verletzte gezählt. Wie ein Polizeisprecher sagte, seien auch einige Menschen schwer verletzt, unter ihnen auch einige Kinder. Tote gibt es nach ersten Angaben nicht. Polizei und Rettungsdienste sind mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Verletzten werden in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Polizei: Fahrer fuhr mit Absicht in die Menge

Ein silberfarbener Mercedes-Kombi war nach Augenzeugenberichten gegen 14.30 Uhr in eine Gruppe von Menschen gefahren. Wie ein Augenzeuge dem hr berichtete, fuhr das Auto etwa 30 Meter weit in die Menge, bis es zum Stehen kam. Der Fahrer habe noch Gas gegeben.

Die Polizei nahm ihn fest und befragte ihn. Wie ein Polizeisprecher dem hr sagte, fuhr der Mann absichtlich in die Menschenmenge. Über seine Motive wurde zunächst nichts bekannt. Bei dem Mann handelt es sich um einen 29 Jahre alten deutschen Staatsbürger aus der Region.

Die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen.

Rosenmontagszüge abgebrochen

Die Polizei will ein Hinweisportal einrichten. Man appelliere an alle, die Bilder und Videos aus Volkmarsen haben, sich mit Spekulationen zurückzuhalten und keine dieser Aufnahmen zu verbreiteten, teilte sie auf Twitter mit.

Zum Rosenmontagszug in Volkmarsen waren rund 1.500 Menschen erwartet worden. Die Kleinstadt hat rund 6.800 Einwohner. Sie ist rund 30 Kilometer von Kassel entfernt.

Als Konsequenz wurden am Montag alle Rosenmontagsumzüge in Hessen vorsichtshalber abgebrochen, wie das Polizeipräsidium Westhessen in Wiesbaden auf Twitter mitteilte.

Wir aktualisieren diese Meldung laufend.

