Eine 22-jährige Frau ist nach Polizeiangaben in Wiesbaden Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden.

Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, hielt sich die Frau am Freitagabend an einem der zentralen Plätze der Stadt auf. Eine Gruppe von vier bis fünf Männern sei ihr entgegengekommen, habe sie angesprochen und ihr den Weg versperrt. Dabei habe einer der Männer der Frau in den Intimbereich gefasst. Danach hätten die Täter von der Frau abgelassen und sich in Richtung Innenstadt entfernt.

Die Männer sollen etwa 20 bis 30 Jahre alt gewesen sein. Die Kriminalpolizei Wiesbaden bat mögliche Zeugen um Hinweise.