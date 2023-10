Nach einem Überfall auf eine Gärtnerei in Seligenstadt (Offenbach) fahndet die Polizei nach einem Räuber-Quintett.

Fünf maskierte Täter seien am Montagabend mit einer Brechstange in das Wohnhaus auf dem Gelände eingedrungen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dort erbeuteten sie die Tageseinnahmen und flüchteten daraufhin wohl per Auto.