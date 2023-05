Trickbetrüger in Eschwege gefasst

Bei einer vorgetäuschten Geldübergabe in Eschwege hat die Polizei zwei mutmaßliche Trickbetrüger festgenommen.

Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, gab es am Dienstag mit rund 16 Schockanrufen eine ganze Welle versuchter Betrugsfälle in Eschwege und Mainhard. Kein Fall sei erfolgreich gewesen. Vielmehr sei mithilfe einer 62-Jährigen und ihres Ehemanns die Festnahme zweier Tatverdächtiger gelungen, hieß es. Das Ehepaar hatte während des Anrufs eines Telefonbetrügers die Polizei alarmiert und eine Übergabe von 50.000 Euro vorgegaukelt.