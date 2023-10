Polizei in Darmstadt bringt Betrüger in Justizvollzugsanstalt

Kurzmeldung Polizei in Darmstadt bringt Betrüger in Justizvollzugsanstalt

Der Versuch, in einem Darmstädter Einkaufsmarkt einen fremden Account zum Bonussystem Payback für sich zu nutzen, endete für einen 32 Jahre alten Mann am Dienstag in der Justizvollzugsanstalt.

Nach Angaben vom Mittwoch stellten die hinzugerufenenen Polizisten fest, dass bereits drei Haftbefehle wegen Diebstahls- und Betrugsdelikten gegen den 32-Jährigen vorlagen.