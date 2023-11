Rund um das Darmstädter Kreuz hat die Polizei am Dienstag Reisebusse kontrolliert.

Bei 14 Kontrollen hatten die Beamten lediglich in zwei Fällen keine Beanstandungen. In vier Fällen untersagten sie sogar die Weiterfahrt, unter anderem wegen Verstößen gegen die Lenkzeiten und technischer Mängeln. Insgesamt erhob die Polizei Bußgelder in Höhe von 9.000 Euro.