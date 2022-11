Die Polizei hat am Donnerstag einen Einbrecher in Fulda festgenommen.

Der 50 Jahre alte Mann habe am Abend zwei Einbrüche vollendet und einen weiteren versucht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. In der Folge durchsuchten Beamte seine Wohnung, fanden Beweismittel und nahmen fünf weitere Personen fest.