Anscheinswaffe am Frankfurter Flughafen sichergestellt

Die Bundespolizei am Frankfurter Flughafen hat am Dienstag eine täuschend echt aussehende Spielzeugwaffe beschlagnahmt.

Veröffentlicht am 19.02.25 um 14:22 Uhr

Ein 22-Jähriger hatte diese bei der Kontrolle in eine Gepäckwanne gelegt, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Demnach führte der Mann die Waffe zu seinem persönlichen Schutz mit, da er sich in seinem privaten Umfeld unsicher fühle. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, da auch das Führen von Anscheinswaffen verboten ist.