Polizei stoppt Raser in Bürstadt

Zivile Verkehrsfahnder hat einen 43-jährigen Autofahrer bei Bürstadt (Bergstraße) gestoppt.

Veröffentlicht am 24.02.25 um 12:47 Uhr

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann am Sonntag mit 142 Stundenkilometern auf einem Streckenabschnitt unterwegs, auf dem maximal Tempo 80 erlaubt ist. Ihn erwarten nun zwei Punkte in Flensburg, 600 Euro Bußgeld und zwei Monate Fahrverbot.