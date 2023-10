In Bahnunterführung entblößt - Exhibitionist in Obertshausen

Nahe einer Bahnunterführung am Bahnhof in Obertshausen (Offenbach) hat sich ein unbekannter Mann am Mittwochabend einer Frau gegenüber entblößt und diese belästigt.

Der Exhibitionist wartete laut Polizei gegen 22 Uhr an der Fußgängerunterführung. Die Polizei nimmt weitere Zeugenaussagen entgegen.