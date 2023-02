Mehr als 100 Fahrräder hat die Polizei in Friedberg gefunden.

Mehr als 100 Fahrräder hat die Polizei in Friedberg gefunden. Bild © Polizeipräsidium Mittelhessen

Zufallsfund in Friedberg

Die Polizei in Friedberg hat zufällig mehr als 100 Fahrräder in einem Garten entdeckt - vermutlich Diebesgut. Dabei waren die Beamten wegen einer vermissten Dreijährigen gerufen worden.

Die gute Nachricht vorneweg: Ein drei Jahre altes Mädchen, das am vergangenen Wochenende in Friedberg kurzzeitig vermisst wurde, ist wenig später gesund und munter wieder aufgetaucht. Die Mutter hatte zuvor die Polizei informiert.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, hatte sich das Kind einer Fünfjährigen angeschlossen und war mit ihr am Samstag im Naherholungsgebiet Seewiese in den Kleingarten des Vaters des älteren Mädchens gelaufen.

63-Jähriger kann Herkunft der Räder nicht erklären

Bei einer späteren Überprüfung des Gartens und des 63 Jahre alten Pächters machte die Polizei einen außergewöhnlichen Zufallsfund: mehr als 100 Fahrräder und einen E-Scooter.

Der Pächter habe nicht glaubwürdig erklären können, woher er die Fahrräder und den E-Scooter habe, teilte die Polizei weiter mit.

Erste Räder als gestohlen identifiziert

Vier der Fahrräder und der E-Scooter wurden laut Polizei als Diebesgut identifiziert. Die gesamte mutmaßliche Beute ist inzwischen in Containern bei der Polizei eingelagert. Gegen den 63-Jährigen werde wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls ermittelt.

"Nun gilt es insbesondere, die Herkunft der verbliebenen Fahrräder zu klären", berichtete die Polizei. Bei den Rädern handele es sich meist um ältere Modelle, darunter Hollandräder, Damen- oder Trekkingräder.

Wem in Friedberg und Umgebung in den vergangenen Jahren ein Fahrrad gestohlen wurde, den bittet die Polizei, sich in der kommenden Woche zu melden . Wer sein Fahrrad beschreiben könne, habe gute Chancen, es zurück zu bekommen.