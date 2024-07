Die Polizei Korbach warnt vor "Benzinbettlern".

Am Mittwoch sei in Willingen (Waldeck-Frankenberg) ein Auto kontrolliert worden, deren Insassen eine Notlage vorgetäuscht hätten, um andere Verkehrsteilnehmer um Geld anzubetteln. Diese Masche sei zuletzt immer wieder vorgekommen, die Täter täuschten Pannen vor, um an Geld zu kommen, hieß es von der Polizei. Manchmal seien auch Kinder mit in den "Pannenautos", die nochmal besonders Mitleid erregen sollen.