Die Polizei hat in Offenbach und im Main-Kinzig-Kreis mehrere Temposünder aus dem Verkehr gezogen.

Nach Angaben vom Dienstag war etwa ein 39-jähriger Autofahrer am Montag auf der B448 in einem Tempo-120-Bereich mit über 200 km/h unterwegs. Ihm drohen ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro, drei Monate Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg. Vier weiteren Fahrern droht ebenfalls Fahrverbot.