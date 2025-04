In Frankfurt sind am Abend mehrere Autos miteinander kollidiert – mittendrin: ein Streifenwagen. Das Polizeiauto war auf einer Einsatzfahrt. Die Fahrerin kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, vier weitere Personen wurden leicht verletzt.

Völlig zerstörter Streifenwagen der Polizei in Frankfurt Bild © picture alliance/dpa | Boris Roessler

Streifenwagen in Frankfurt verunglückt

Ein Polizeiauto ist am Montagabend auf einer Einsatzfahrt im Frankfurter Stadtteil Preungesheim so stark mit einem anderen Auto kollidiert, dass es auf die Seite kippte, in den Gegenverkehr rutschte, und mit einem weiteren Auto kollidierte.

Die 27 Jahre alte Fahrerin des Streifenwagens wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die beiden 45 und 57 Jahre alten Fahrerinnen der anderen Autos wurden demnach leicht verletzt, genau wie die weiteren Insassen des Polizeiautos: eine 23 Jahre alte Polizistin und ein 28 Jahre alten Polizist, die ihren Dienst nach dem Unfall nicht fortsetzen konnten.

Streifenwagen mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs

Nach Angaben der Polizei war der Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf einer Einsatzfahrt unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Der Polizeiwagen sei aus der Gießener Straße kommend auf dem Marbachweg gefahren, als es auf Höhe der Kreuzung zur Homburger Landatraße zur Kollision mit dem ersten Fahrzeug kam.

Der Einsatzwagen der Polizei wurde bei dem Unfall schwer beschädigt. Bild © 5vision.news

Der Streifenwagen sei auf die Fahrerseite gekippt und durch die Wucht des Aufpralls in den Gegenverkehr der Homburger Landstraße gerutscht. Dort sei dann der Wagen mit dem entgegenkommenden Auto der 57-Jährigen kollidiert. Durch diese Kollision habe sich das Polizeiauto wieder aufgerichtet und sei rechts in zwei geparkte Autos geschleudert worden.

An allen beteiligten Fahrzeugen ist den Angaben zufolge ein Totalschaden entstanden, der auf eine Höhe von 180.000 Euro geschätzt wird. Weitere Ermittlungen zum Unfall dauern an. Ein Gutachter war vor Ort.