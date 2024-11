Fußgänger in Frankfurt von Streifenwagen erfasst und schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Polizeiwagen ist in Frankfurt ein Fußgänger schwer verletzt worden. Der Mann hatte offenbar versucht, im Stadtteil Gallus vor einer haltenden Straßenbahn die Straße zu überqueren.

Veröffentlicht am 03.11.24 um 13:48 Uhr

Der Unfall ereignete sich am Samstagabend gegen 20.10 Uhr, als ein Streifenwagen mit eingeschaltetem Sondersignal im Frankfurter Stadtteil Gallus die Mainzer Landstraße in Richtung Frankfurt-Höchst fuhr, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

In Höhe der Straßenbahnhaltestelle "Speyerer Straße" hielt demnach eine Straßenbahn an, um Fahrgästen das Ein- und Aussteigen zu ermöglichen. Als der Streifenwagen links an der haltenden Straßenbahn vorbeifuhr, erfasste der Wagen den Fußgänger, der offenbar die Straße überqueren wollte.

Schwer verletzt - aber nicht in Lebensgefahr

Der 57 Jahre alte Fußgänger wurde schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. In Lebensgefahr sei der Mann nicht, erklärte ein Polizeisprecher.

Die Polizeibeamten blieben unverletzt, konnten ihren Dienst jedoch nicht fortsetzen. Die Unfallstelle blieb für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Warum der Fußgänger den Einsatzwagen trotz Blaulicht und Martinshorn nicht bemerkte, ist noch unklar.

Zur Klärung der Unfallursache und zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.