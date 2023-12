Mann nach Polizei-Schuss in Krankenhaus gestorben

Einsatz wegen häuslicher Gewalt Mann nach Polizei-Schuss in Krankenhaus gestorben

Bei einem Polizeieinsatz war am Wochenende in Bad Schwalbach ein Mann angeschossen worden. Nun ist er an seinen Verletzungen gestorben. Gerufen worden war die Polizei wegen häuslicher Gewalt.

Audiobeitrag Audio Mann stirbt nach Polizeieinsatz Audio Bild © picture-alliance/dpa Ende des Audiobeitrags

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Wiesbaden und des hessischen Landeskriminalamtes (LKA) vom Dienstag starb der 37-Jährige am Samstag im Krankenhaus, nachdem bei einem Einsatz am Freitagabend ein Polizist auf ihn geschossen hatte.

Einsatzumstände noch unklar

Am Freitag gegen 17.30 Uhr war ein Notruf wegen häuslicher Gewalt bei der Polizei eingegangen. Bei dem Einsatz kam es nach Angaben der Behörde zu dem "polizeilichen Schusswaffengebrauch gegen den 37-Jährigen". "Die weiteren Ermittlungen zum genauen Ablauf des Geschehens dauern noch an", ergänzten Staatsanwaltschaft und LKA.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen