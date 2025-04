Mit mehr als einem Kilo Kokain im Auto hat die Polizei einen 21-Jährigen in Lampertheim (Bergstraße) erwischt.

Nach Mitteilung vom Mittwoch wurde der Mann am Montagabend von Zivilfahndern auf einem Parkplatz an der A67 kontrolliert. Dabei fanden die Beamten die rund 1,2 Kilo der Droge. Der Mann kam am Dienstag in Untersuchungshaft.