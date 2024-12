Ein 87-Jähriger im Wetteraukreis ist auf Betrüger reingefallen.

Ein Anrufer hatte sich am Dienstag als "Polizist" ausgegeben und ihn glauben lassen, dass sein Erspartes auf der Bank nicht sicher sei. Der Senior packte einen Beitrag in Höhe von 44.000 Euro in eine Tasche und legte es vor seine Haustüre. Ein Unbekannter holte sie und verschwand, wie die Polizei am Mittwoch berichtete.