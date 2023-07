Polizist in Biedenkopf rassistisch beleidigt

Ein Mann hat einen Polizeibeamten in Biedenkopf rassistisch beleidigt.

Gegen den Mann wurde nach dem Vorfall am Samstag Anzeige erstattet, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach waren die Beamten im Stadtteil Wallau (Lahn) im Einsatz, weil ein Paar sich verbal in die Haare bekommen hatte. Während die Beamten den Sachverhalt klären wollten, wurde der Mann ausfällig.