Polizist in Frankfurt gegen Kopf geschlagen

Bei einer Schlägerei nahe des Eisernen Stegs in Frankfurt ist ein Polizist angegriffen worden.

Veröffentlicht am 23.06.25 um 16:57 Uhr

Er sei bei der Festnahme in der Nacht zum Donnerstag gegen den Kopf geschlagen worden, wie die Polizei am Montag berichtete. Die Beamten waren bei der Auseinandersetzung in der Nacht zum Donnerstag eingeschritten, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Zwei Personen wurden festgenommen.