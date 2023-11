Alkoholfahrt in Kassel gestoppt

Mithilfe von zwei Zeugen hat ein Polizist in seiner Freizeit am Montagabend einen betrunkenen Autofahrer in Kassel gestoppt.

Der 46-Jährige fuhr in Schlangenlinien und rammte dabei einen Leitpfosten. Als er anhielt, konnte der Polizist den Mann am Steuer stellen, wie die Beamten am Dienstag berichteten.