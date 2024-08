Polizisten mit Waffe bedroht 65-Jähriger nach Fluchtversuch mit Wohnmobil in Untersuchungshaft

Am Wochenende hatte ein Mann in Groß-Gerau Polizisten mit einer Waffe bedroht und dann versucht, mit einem Wohnmobil zu flüchten. Schüsse der Polizei stoppten ihn. Jetzt ist der 65-Jährige in Untersuchungshaft.

Die Polizei stoppte das Wohnmobil auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums. Bild © Keutz TV

Ein 65-Jähriger, der am Samstag in Groß-Gerau Polizeikräfte mit einer Waffe bedroht hat, ist in Untersuchungshaft genommen worden. Er habe keinen festen Wohnsitz, deshalb bestehe Fluchtgefahr, teilte am Montag ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt mit. Es werde wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Der 65-Jährige habe sich noch nicht zu den Vorwürfen geäußert und das Motiv für sein aggressives Auftreten sei weiter unklar, so der Sprecher. Situation um freilaufenden Hund eskaliert Am Samstag hatte der Mann eine Polizeistreife unvermittelt mit einer Schusswaffe bedroht, nachdem ihn die Beamten auf seinen freilaufenden Hund angesprochen hatte. Als die Polizei dann Verstärkung rief, hatte der Mann versucht, mit seinem Wohnmobil von dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an einem Einkaufszentrum zu flüchten. Audiobeitrag Bild © Keutz TV | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Mit Schüssen auf Wohnmobil-Reifen gestoppt Um den Flüchtigen zu stoppen, gaben Beamte nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft auf die Reifen des Fahrzeugs mehrere Schüsse ab. Der Hundebesitzer und zwei Polizisten wurden bei der anschließenden Festnahme leicht verletzt. Die Polizei stellte die Schusswaffe des Mannes sicher.