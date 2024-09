Rund anderthalb Monate nach dem schweren Unwetter im Landkreis Kassel ist die Infrastruktur in den betroffenen Städten und Gemeinden überwiegend wiederhergestellt. Innenminister Roman Poseck (CDU) besuchte die Region.

Veröffentlicht am 19.09.24 um 21:55 Uhr

"Es ist beeindruckend, was die Menschen hier vor Ort geleistet haben, um die Region nach dem Unwetter wieder aufzubauen", sagte der Innenminister Roman Poseck (CDU) laut einer Mitteilung am Donnerstag. Anlass war der zweite Besuch des Politikers in der betroffenen Region.

13 Anträge auf staatliche Hilfe

Bei der Strom- und Trinkwasserversorgung und beim Straßen- und Wegenetz gebe es allerdings noch vereinzelt Einschränkungen: Drei Häuser seien weiterhin ohne Strom. Ein paar Bürgerinnen und Bürger hätten zudem die Möglichkeit wahrgenommen, staatliche Finanzhilfen zu beantragen.

So seien bislang 13 private Anträge und vier Anträge von Gewerbetreibenden eingegangen. Massiver Starkregen hatte am ersten Augustwochenende vor allem in den Gemeinden Reinhardshagen, Trendelburg und Wesertal sowie in den Städten Hofgeismar und Bad Karlshafen enorme Schäden angerichtet. Alleine in der am stärksten betroffenen Kommune Trendelburg-Gottsbüren wurden rund 60 Wohnhäuser beschädigt.