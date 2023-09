Aus Rache für seine Kündigung soll ein 27-Jähriger in Supermärkten Feuer gelegt haben – unter anderem in Südhessen. Dabei entstand ein Schaden von mehreren Millionen Euro. Nun muss er sich vor dem Landgericht Darmstadt verantworten.

Der Mann soll in zwei Supermärkten Feuer gelegt haben – seit Montag steht er vor dem Landgericht Darmstadt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Millionen Euro. Der Vorwurf: Brandstiftung. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Angeklagte aus Rache gehandelt hat.

Der Mann soll im November 2022 zunächst an einem Discountmarkt in Laudenbach im baden-württembergischen Rhein-Neckarkreis nachts Pfandflaschen in Brand gesteckt haben. Kurz darauf soll der 27-Jährige wieder Leergut angezündet haben, diesmal an einem Markt in Lautertal im Odenwald.

Markt brannte ab: mehrere Millionen Euro Schaden

Dort griffen die Flammen auf das Gebäude über, so dass der Supermarkt komplett zerstört wurde. Die Feuerwehr ließ das Gebäude kontrolliert abbrennen.

Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden war allerdings enorm: Der Betreiber des Discounters ging von rund zehn Millionen Euro aus.

Kündigung vor mutmaßlicher Tat

Der mutmaßliche Brandstifter wurde kurz nach der Tat in Lautertal festgenommen. Als Tatmotiv vermutet die Staatsanwaltschaft Darmstadt, dass sich der Angeklagte rächen wollte. Der Mann soll demnach selbst in einem Einkaufsmarkt beschäftigt gewesen sein und hatte laut Anklage kurz vor der Tat die Kündigung erhalten.