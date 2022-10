Über ein Jahr nach dem Giftanschlag an der Technischen Universität Darmstadt soll der Prozess gegen eine 33-jährige Frau beginnen.

Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte, muss sich die Studentin aus Mainz ab dem 8.November vor dem Landgericht Darmstadt verantworten. Ihr werde versuchter Mord im Zustand der Schuldunfähigkeit vorgeworfen. In dem Verfahren gehe es um eine Unterbringung einem psychiatrischen Krankenhaus. Die 33-Jährige soll mit vergifteten Getränken sieben Personen verletzt haben, eine davon schwebte in Lebensgefahr.