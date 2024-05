Warum das Unwetter im Taunus so folgenreich war

Besonders im Taunus wie zum Beispiel in Bad Homburg sorgte das Unwetter gestern für viele Einsätze der Rettungskräfte. Laut hr-Meteorologe Andreas Wagner lag das an dem Wettergeschehen sowie an der Gebirgslage. "Da sind einzelne Gewitterparzellen zusammengewachsen und dann sind teilweise 30 bis 40 Liter pro Quadratmeter - also ein halbes Monatssoll in ein bis zwei Stunden - vom Himmel geprasselt. Wenn das dann ins bergige Gelände prasselt, rauscht es wie eine Flutwelle herunter."