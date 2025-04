PS-Bolide komplett zerstört Eine Tote und Verletzte bei Autounfall in Frankfurt

Eine Tote und Verletzte bei Autounfall in Frankfurt

Nach einem schweren Unfall im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen ist eine 26 Jahre alte Frau gestorben. Am frühen Sonntagmorgen war ein hochmotorisierter Wagen auf der Offenbacher Landstraße verunglückt. Ob er zu schnell unterwegs war, wird noch ermittelt.

Den Einsatzkräften bot sich der Anblick eines Trümmerfelds: Bei einem schweren Autounfall auf der Offenbacher Landstraße in Frankfurt sind am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr drei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurden ein 25-jähriger Mann leicht sowie eine 24-Jährige und eine 26-Jährige schwer verletzt - die 26-Jährige so schwer, dass sie später im Krankenhaus starb.

Ob es sich um einen Alleinunfall handelte oder mehrere Fahrzeuge beteiligt waren, war am Mittag noch Gegenstand der Ermittlungen. Ein Gutachter sei vor Ort gewesen, berichtete ein Polizeisprecher. Auch Einzelheiten zum Ablauf des Unfalls waren demnach noch nicht klar.

PS-Bolide wurde komplett zerstört

Die Offenbacher Landstraße im Frankfurter Ortsteil Sachsenhausen wurde für die Spurensicherung weiträumig abgesperrt. Die Straßenbahnlinie 16 nach Oberrad und Offenbach wurde für etliche Stunden unterbrochen. Mit einem Hubschrauber machte die Polizei Übersichtsaufnahmen.

Die Verletzten und die in der Folge gestorbene Frau saßen in einem Mercedes AMG mit mehr als 600 PS. Der Wagen wurde komplett zerstört. Motorenteile lagen verteilt auf der Straße und im Grünstreifen.

Inwieweit überhöhte Geschwindigkeit beim Unfallhergang eine Rolle spielte, sei ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen, sagte der Polizeisprecher.