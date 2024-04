Zwei 30 und 38 Jahre alte Radfahrer sind auf einem Waldweg bei Fuldatal (Kassel) gegen eine Schranke gefahren und haben sich dabei schwer verletzt.

Der 30-Jährige flüchtete aus dem Rettungswagen vor der Polizei in den Wald, so die Beamten am Montag zu dem Vorfall vom Samstagabend. Der Grund: Sein Rad war gestohlen. Zudem hatten beide Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert. Für die Suche nach dem 30-Jährigen wurde eine ICE-Bahnstrecke gesperrt. Zudem setzte die Feuerwehr eine Drohne ein. Nach rund zwei Stunden fand man den Schwerverletzten im Unterholz.