Radfahrer in Schotten schwer gestürzt

Bei einem Sturz ist ein Fahrradfahrer in Schotten (Vogelsberg) schwer verletzt worden.

Veröffentlicht am 19.08.24 um 18:20 Uhr

Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Warum der 58-Jährige am Wochenende kurz vor Sichenhausen die Kontrolle über sein Rad verlor, ist unklar.