Rettungskräfte an der Unfallstelle Bild © 5vision.news

Ein Auto ist auf einer Bundesstraße bei Dreieich mit einer Radfahrerin kollidiert. Die Frau wurde so schwer verletzt, dass sie kurz danach starb. Der Hergang ist noch unklar.

Eine Radfahrerin ist am Ostersonntag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf einer Bundesstraße bei Dreieich-Offenthal (Offenbach) getötet worden. Wie die Polizei am Abend mitteilte, passierte der Unfall gegen 14.10 Uhr. Die 41-jährige Frau starb wenige Stunden später im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen.

Nach den bisherigen Ermittlungen waren das Auto und die Radfahrerin auf der B486 in Richtung Urberach unterwegs. Auf Höhe der Einmündung einer Landstraße stießen sie zusammen. Die Ursache sei bisher ungeklärt. Die Radfahrerin wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Der 32-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt.

Die Bundesstraße war wegen der Bergungsarbeiten für drei Stunden voll gesperrt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Ein Sachverständiger wurde beauftragt, den genauen Unfallhergang zu klären.