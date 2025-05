Probleme im Bahnverkehr zwischen Fulda und Bad Hersfeld: Wegen starker Rauchentwicklung an den Gleisen ist es zu Ausfällen und Verspätungen gekommen.

Mehrere Brände verteilt über Kilometer im Landkreis Fulda: In Osthessen hat es am Freitag an der Bahnstrecke zwischen Fulda und Bad Hersfeld gebrannt. Nach Angaben der Polizei war ein technischer Defekt an einem Zug Auslöser.

Nachdem ein Rad blockierte, flogen Funken und setzten die Böschung neben den Gleisen in Brand, wie ein Sprecher sagte.

RB5, RE5 und RE50 - Strecke mehr als zwei Stunden gesperrt

Von der Sperrung betroffen waren die Bahnlinien RB5, RE5 und RE50, wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) mitteilte. Nachdem die Züge gestoppt waren, konnten die Löscharbeiten beginnen.

Die Störung, die um 14.30 Uhr gemeldet wurde, war laut RMV gegen 17.15 Uhr beendet. Dann konnte die Strecke zumindest wieder eingleisig befahren werden.

Wind erschwert die Löscharbeiten

In Hünfeld (Fulda) brannte es auf einer Fläche von eineinhalb Hektar. Ein Sprecher der Hünfelder Feuerwehr berichtete von mehreren Bränden zwischen Petersberg-Marbach und Burghaun. Allein in Hünfeld waren es den Angaben zufolge 15 bis 20 Brandherde. Der aufkommende Wind habe die Löscharbeiten erschwert, so der Sprecher.

Laut osthessennews.de war wegen der Rauchentwicklung auch die Sicht auf der B27 teilweise beeinträchtigt.