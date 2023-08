Radfahrerin in Alsfeld stürzt in Spalte auf nasser Fahrbahn

Kurzmeldung Radfahrerin in Alsfeld stürzt in Spalte auf nasser Fahrbahn

Eine Fahrradfahrerin ist am Sonntagabend in Alsfeld (Vogelsberg) in eine Spalte zwischen zwei Gebäuden gestürzt und schwer verletzt worden.

Die 45-Jährige hatte laut Polizei die Kontrolle über ihr Rad verloren und stürzte über eine Mauer etwa zwei Meter tief. Sie war vermutlich zu schnell auf nasser Straße unterwegs.