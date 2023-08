Räuber verletzt Opfer in Frankfurt schwer

Ein 27-Jähriger ist bei einem Streit von einem 21-Jährigen in Frankfurt so schwer verletzt worden, dass er in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, raubte der 21-Jährige bei dem Vorfall am Vortag dem regungslos auf dem Boden liegenden Mann das Handy. Er konnte festgenommen werden.