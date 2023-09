Randalierer beschädigt Autos in Eltville

Die Polizei hat eigenen Angaben zufolge am Donnerstag einen 47-Jährigen festgenommen, der am Kiliansring in Eltville (Rheingau-Taunus) randaliert und dabei vier Autos beschädigt haben soll.

Er wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht. Der Schaden beträgt 2.500 Euro.