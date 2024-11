Randalierer in Frankfurter Ausländerbehörde

Ein 29-Jähriger hat am Mittwoch in der Ausländerbehörde in Frankfurt randaliert.

Nach Angaben der Stadt warf er einen Schreibtisch und Stühle um. Dann griff den Leiter der Behörde an. Die wegen der Bedrohungslage hinzugerufene Stadtpolizei nahm den Mann vorläufig fest, "da die Situation weiter eskalierte". Der Afghane hat den Angaben zufolge keinen erforderlichen Reisepass. Es wurde Anzeige erstattet.