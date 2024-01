Raser in Darmstadt mehr als 50 km/h zu schnell

Polizisten haben am späten Dienstagabend Geschwindigkeitsmessungen in der Rheinstraße in Darmstadt durchgeführt.

Nach Angaben vom Mittwoch stellten die Beamten drei Verstöße fest. Bei erlaubten 60 Stundenkilometern war ein Fahrer mit Tempo 116 unterwegs. Ihn erwartet unter anderem ein einmonatiges Fahrverbot.