Rastplatz an der A7 bei Kirchheim - 30 Kilo Kokain in Auto entdeckt

Kokain in einem Straßenwert von rund zwei Millionen Euro haben Beamte auf einem Rastplatz an der A7 bei Kirchheim (Hersfeld-Rotenburg) sichergestellt.

Die Drogen hätten sich im Pkw einer 24 Jahre alten Frau befunden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sie seien in Sporttaschen versteckt gewesen. Die Frau kam nach der Aktion am Mittwoch in U-Haft. Wo die Drogen herkamen, ist unklar.